Céu aberto e temperatura acima dos 30° graus predominam nos próximos dias em todo

Chuvas podem ocorrer de forma rápida e pontual em municípios dos territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul que fazem divisa com o estado da Bahia

Aos que gostam das atividades físicas e de lazer ao ar livre, o segundo fim de semana de 2022 tende a ser propício para as práticas, uma vez que a predominância é de tempo aberto, de hoje, 7, até o domingo,9, com poucas nuvens e temperaturas bastante elevadas.

De acordo com os especialistas da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), os ventos alísios (deslocamentos de massas de ar quente e úmido) que atuam em superfície, escoam em direção ao Brasil Central, e Sudeste do Brasil e o oceano Atlântico adjacente, reforçando instabilidades nessas áreas e elevação da temperatura.

Para hoje, 7, a probabilidade é de que o tempo continue parcialmente nublado ou nublado em todo o estado. No litoral, as temperaturas oscilam entre 23,2°C e 30,7°C, já no interior, elas vão de 21,6°C à 34,6°C.

No sábado, 8, a madrugada e a manhã tende a ser de tempo parcialmente nublado em todo o território sergipano, enquanto que durante a tarde a predominância é de céu aberto e poucas nuvens e à noite de céu parcialmente nublado em todos os municípios. As temperaturas mínimas ficam em torno de 21,8°C (litoral) e 20,4°C (interior) e as máximas entre 30,4°C e 33,5°C, respectivamente.

Já no domingo 9, o tempo permanece firme em todo o estado e os termômetros continuam elevados, registrando de 22,3°C a 30,4°C no litoral e variando entre 21,5°C e 33,8°C no interior sergipano.

A probabilidade de chuvas decorrentes das instabilidades atmosféricas nesses três dias é mínima, e, quando houver, elas acontecerão de forma rápida e pontual em todos os municípios, porém, espera-se que elas ocorram a partir do fim de tarde e início da noite de hoje, 6, em municípios dos territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul que fazem divisa com o estado da Bahia.

