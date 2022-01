Clóvis Neto disputa vaga para Estadual e defende mudanças que só virão com renovação

O engenheiro civil Clóvis Neto (foto) é pré-candidato a deputado estadual (ainda sem partido definido) mas está conversando com lideranças políticas e atuando para fortalecimento de sua candidatura em todo o estado. Atua junto com o avô, Clóvis Silveira, que ainda está filiado ao Avante, mas pode seguir outra legenda, através de análise da situação do momento.

Clóvis Silveira se considera uma opção para o político técnico e preparado, diferenciando-se de boa parte dos representantes atuais, que usualmente tratarem temas importantes, mais pela questão política, que pelos dados reais que poderiam ser obtidos com conhecimento técnico, dedicação e trabalho.

Momento atual – Clóvis fala sobre a relação ao momento atual de Sergipe que, como os outros Estados, vive um momento de tentar de adaptar a realidade atual, após um período complicado de pandemia. “Nosso país infelizmente teve aumentos simultâneos no desemprego e na inflação, sobretudo em itens da cesta básica e até combustíveis e isso ampliou também o acirramento político entre a União e os Estados”.

– Estou preparado para cumprir essa missão de atender o interesse da população e é por isso que estou disposto a ser candidato, disse Clóvis, acrescentando que “tenho formação pelo RenovaBR, primeira e maior escola política do país”.

Para ele, “a mudança política só acontecerá com a renovação, elegendo pessoas preparadas e com compromisso, preocupadas com o futuro da população, que está cada dia mais decepcionada”.