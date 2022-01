Em seis anos, roubos a ônibus caem mais de 95% na Grande Aracaju

O ano de 2021 encerrou com o registro de queda de 95,52% na incidência de roubos praticados contra o transporte coletivo de Aracaju e Região Metropolitana em comparativo com os números identificados em 2016. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e demonstram a atuação integrada entre as polícias Civil e Militar no enfrentamento à criminalidade na Grande Aracaju.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, enquanto que no ano de 2016 ocorreram 1.628 investidas criminosas contra o transporte coletivo metropolitano, no ano passado aconteceram 73 casos de roubo a ônibus. No comparativo entre 2020 – com 114 ocorrências – e 2021 – com 73 roubos -, a diminuição foi de 35,96%. Os números têm demonstrado também uma redução consecutiva desde 2016.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, atribuiu a redução na incidência de roubos a dois fatores fundamentais no âmbito da integração. “Sem dúvidas nenhuma que nossa integração entre as polícias Civil e Militar tem sido fundamental para a diminuição da criminalidade. Temos equipes nas ruas fazendo abordagens e policiamento ostensivo e temos equipes investigando, identificando criminosos e mapeando áreas”, enfatizou.

“O segundo ponto que não podemos deixar de destacar foi o compromisso do Setransp em atender as nossas orientações para a melhoria da segurança no transporte público. Nos reunimos constantemente com os representantes do sindicato e eles entenderam que era primordial a melhoria das imagens das câmeras e o rápido repasse dessas informações para que pudéssemos ampliar as nossas ações de segurança pública”, pontuou.

Fonte e foto SSP