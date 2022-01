Emenda aditiva garante fundos à SSP para projeto de Grupos Reflexivos

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) contou com a aprovação da emenda aditiva, na tarde de hoje, 5, ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, Nº 255/2021, fundo especial para a Secretaria Estadual da Segurança Pública de Sergipe – SSP/SE, destinados a implantação de projetos visando promover o combate à violência doméstica contra a mulher através de grupos reflexivos, que objetivam trazer a consciência dos atos cometidos, trabalhando com diversos temas afim de estimular mudanças, gerar conhecimento e promover relações as quais tem como base, o respeito. Baseado em experiências exitosas, a exemplo de projetos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE), esta proposta pretende ampliar este trabalho.

Como autora da Lei Nº 8.777, aprovada em 2020, que instituiu a Política Pública de Recuperação e Reeducação de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Grupos Reflexivos), a parlamentar entende que é preciso desenvolver projetos dessa natureza na estrutura existente na SSP também.

“São iniciativas importantes que necessitam de custeios para que realmente atendam, de forma adequada, às vítimas de violência e os agressores. Precisamos romper o ciclo da violência através da educação. Assim conseguiremos reduzir, ou até acabar com as recidivas dessas agressões, que infelizmente tem crescido.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões