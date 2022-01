Sergipe seleciona empreendimentos inovadores

Estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora são os pilares do Programa Centelha 2, que acaba de chegar em Sergipe. Em sua segunda edição, a iniciativa oferecerá recursos financeiros, capacitação e suporte para transformar novas ideias em negócios de sucesso. A expectativa é que até 23 projetos sejam selecionados e os contemplados serão apoiados com até R$ 53 mil em subvenção econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio técnico. As inscrições seguirão abertas até o dia 25 de janeiro de 2022.