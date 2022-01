Fábio Henrique destina Emenda Parlamentar para recuperação de estradas vicinais de Pacatuba

Mannuela Martins, prefeita do município, assinou o convênio na manhã desta sexta-feira, 07.

Em Pacatuba, a população será beneficiada com a Emenda Parlamentar destinada pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) no valor de R$960 mil para a recuperação das estradas vicinais, através de contrato pela Caixa Econômica Federal. O pleito firmado ano passado foi assinado na manhã desta sexta-feira, 07, pela prefeita Mannuela Martins (PSC).

Segundo o deputado do PDT, a população pacatubense será beneficiada a curto e longo prazo com as obras de recuperação. “Firmamos um compromisso com a população e destinamos uma emenda que vai dar mais qualidade de vida aos munícipes. A recuperação das estradas vicinais significa maior comodidade, melhor fluxo, mobilidade com segurança, garantindo o escoamento da produção agrícola, e muito mais”, ressalta.

Em nome da população de Pacatuba, a prefeita Mannuela Martins agradeceu a emenda destinada. “O convênio assinado é fruto do comprometimento do deputado Fábio Henrique, que atendeu de pronto a nossa demanda. Estamos iniciando uma parceria que vai garantir a qualidade de vida da nossa população, ampliando o acesso e melhorando a mobilidade nas nossas estradas. Só temos a agradecer”, enfatiza a prefeita.

Durante o ano de 2021, o deputado federal Fábio Henrique destinou uma série de emendas parlamentares para municípios sergipanos, com o intuito de auxiliar as comunidades em diversas áreas.

Fonte: Innuve Comunicação