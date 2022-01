Filômetro: saiba como acessar a ferramenta disponibilizada

Como parte das ações adotadas pela Prefeitura de Aracaju a partir do Plano de Contingência para o Enfrentamento à Influenza, a Secretaria Municipal da Saúde criou o “Filômetro”: uma página vinculada ao site institucional do Município.

Para ter acesso ao site basta acessar filometro.aracaju.se.gov.br/. A ferramenta online é atualizada constantemente pela Secretaria Municipal de Saúde. Além da situação das filas, o site também disponibiliza o endereço de cada unidade de saúde.

No Filômetro é possível identificar quais unidades de saúde estão com pouca fila, fila moderada ou fila intensa, além da quantidade de pessoas que aguardam atendimento para casos de síndromes gripais.

Essa ferramenta auxilia no controle do fluxo de atendimento nos hospitais municipais Nestor Piva e Fernando Franco, e das unidades básicas de saúde (UBSs) exclusivas para síndromes gripais – Augusto Franco e Cândida Alves.

Plano de contingência

Apresentado à sociedade no último dia 21 de dezembro, o Plano de Contingência para o Enfrentamento à Influenza estabelece as ações que serão adotadas pela administração municipal diante do avanço da variante H3N2 na capital sergipana. O plano possui quatro níveis. Atualmente, Aracaju se encontra com a taxa de transmissão em 7,44%, estando assim no nível 3 do Plano.

Foto: Ana Lícia Menezes