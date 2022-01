Flash político: Thiago, Ivan e Machado vão formar grupo coeso e independente à Federal

Por Diógenes Brayner

Os pré-candidatos José Carlos Machado, Ivan Leite e Thiago de Joaldo (foto) tiveram encontro na quarta-feira (05), para formação de um grupo, ainda independente de partido e de qualquer outra tendência política, com o objetivo de estarem juntos em uma chapa para a Câmara Federal.

Os três conversaram longamente e almoçaram na residência do empresário Ivan Leite, onde definiram a formações de um grupo e a decisão de que os três estarão juntos na disputa pela Câmara Federal, dentro do que for decidido politicamente de agora para a frente, numa posição que fortalece a chapa.

Levaram em consideração que toda semana forma-se um bloco para disputar a Câmara Federal, mas sete dias depois é desfeito. O grupo atual busca consistência e o cumprimento do acordo de que “para onde um for os outros dois vão”. Outros nomes serão convidados a participar, mas dentro da mesma linha de unidade.

Thiago de Joaldo disse que as regiões Sul e Centro-Sul se encontram órfãs, que tem vividos de migalhas e que ele agora disputará mandato o mandato para fazer a diferença de lutar pela região