Hospital Primavera implanta sistema de “drive-thru” para coleta de exames laboratoriais

Pensando sempre na segurança e comodidade dos pacientes, o Hospital Primavera passa a oferecer mais um serviço à população. Desta vez, com um novo sistema no formato “drive-thru” para a coleta de exames laboratoriais, inclusive PCR Covid-19, Influenza e outros vírus respiratórios, além de entrega de pendências, sem precisar sair do carro. Tudo isso feito de forma ágil, mas com o cuidado de sempre.

O agendamento para a realização dos exames podem ser feitos através do número (79) 2105-2600 (Whatsapp) e o horário de funcionamento do “drive-thru” é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e aos sábados das 7h às 11h, anexo ao Hospital Primavera.