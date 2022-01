Itabaiana inicia horário ampliado em quatro unidades de saúde

Na última quinta-feira (06) o Governo de Itabaiana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o atendimento em horário ampliado nas unidades de saúde do antigo SESP, do bairro Queimadas e do bairro São Cristóvão. As unidades, que já faziam parte do programa Saúde na Hora e funcionavam das 07h às 19h, começaram a funcionar das 07h às 22h, de segunda a sexta.

O objetivo da extensão do horário foi suprir o atendimento para as pessoas que estão com síndrome gripal.

O Centro de Atendimento e Enfrentamento à Covid-19 também iniciou o atendimento em horário ampliado. Passou a funcionar das 07h às 22h, de domingo a domingo.

Segundo a secretária de saúde de Itabaiana, Priscilla Melo, mais de 300 pessoas foram atendidas no primeiro dia nas quatro unidades. “A procura tem sido grande devido o surto de gripe que tem acontecido em todo estado. Por isso, o prefeito Adailton Sousa determinou a ampliação dos horários de atendimento. Estamos trabalhando incansavelmente para minimizar essa nova onda de contaminação”, disse.

Foto assessoria

Por Sérgio Teles