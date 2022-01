Laranjeiras: Prefeitura inaugura seis obras em apenas um dia

A Prefeitura de Laranjeiras inaugurou na tarde desta quinta-feira, 6, novas obras. Esse é mais um marco na história do município. Foram entregues a reforma de dois postos de saúde (José Simas de Souza – Camaratuba e Álvaro Araújo Santos – Várzea) e uma UBS (Dr. Ricardo Hagembeck – Gameleiro), o que representa mais acesso aos serviços de saúde para a população, que reside nos bairros e povoados.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) e o vice-prefeito, Janio Dias também inauguram a pavimentação a paralelepípedo e o esgotamento sanitário do conjunto Antônio Menezes Leite (Salinas 01), o PEC Elisângela Vieira Santos (Lila) e a Praça José Alexandre da Silva. Nessas três obras, a Prefeitura realiza um sonho dos moradores que residem nas localidades, já que essa era uma reivindicação antiga da população, que, agora, se torna uma realidade em apenas um ano de gestão.

“O ano está só começando e me emocionei nas solenidades, ao ver o sorriso estampado no rosto das pessoas. No Salinas 01, a população ficou livre da poeira e da lama e agora, as crianças podem brincar livremente nas ruas com esgotamento sanitário e pavimentação. Há décadas, os moradores esperam por isso. Com esta mesma alegria, eu vi o povo que reside nas proximidades do novo PEC e da Praça José Alexandre da Silva. Isso é mais dignidade, esperança e qualidade de vida, que posso proporcionar aos laranjeirenses”, disse Juca.

O prefeito destacou também as obras realizadas nas unidades de saúde. “Foram dois postos e uma UBS, para garantir a oferta dos serviços de saúde à população que mais necessita. O que é melhor, mesmo aqueles que residem em locais mais distantes, terão médico, remédios e tantos procedimentos, que, antes, só poderiam ser feitos na sede do município. Laranjeiras está diferente e em 2022 faremos muito mais”, reafirmou o prefeito.

O vice-prefeito, Janio Dias elogiou a gestão pela coragem e por atender os anseios de diversas comunidades. “Nenhum prefeito teve a coragem de fazer essas obras tão importantes, que todos reivindicavam, mas, arregaçamos as mangas e corremos atrás dos recursos. Coragem é o que não falta nessa gestão, que tem uma equipe preparada e disposta a trabalhar pelos laranjeirenses”, frisou o vice-prefeito.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.