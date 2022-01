Luciano Pimentel cumpre agenda em Neópolis e destaca ações em benefício do município

Nesta sexta-feira, 7, o deputado estadual Luciano Pimentel cumpriu uma extensa agenda em Neópolis, na região do Baixo São Francisco. No município, o parlamentar participou do programa “Bom dia, Neópolis”, visitou o terreno onde será construído o Centro Regional de Reabilitação e Medicina Integrativa e esteve no Povoado Tenório, para conferir o andamento do serviço de perfuração do poço artesiano da localidade.

Em entrevista concedida ao radialista Luiz Martins, Luciano Pimentel reafirmou o compromisso firmado com os neopolitanos e destacou ações promovidas pelo mandato, com objetivo de proporcionar mais qualidade de vida à população do município.

“Já destinamos para Neópolis, aproximadamente, meio milhão de reais em recursos. Esses recursos são oriundos de emendas parlamentares e estão sendo aplicados, por exemplo, na perfuração de poços artesianos, inclusive uma equipe da Cohidro já está a trabalho no Povoado Tenório, na construção de uma quadra de futsal no Povoado Flor do Brejo e na implantação do Centro Regional de Reabilitação e Medicina Integrativa, uma obra grandiosa que tornará Neópolis uma referência na prestação deste atendimento, transformando a vida de muitas famílias que não precisarão mais se deslocar até a capital”, afirmou Luciano Pimentel.

Segundo o deputado, a Prefeitura de Neópolis tem sido parceira neste processo, colocando o interesse público acima de qualquer questão político-partidária. “Todas essas iniciativas estão sendo bem recebidas pelo prefeito Célio Lemos, que não tem criado nenhuma dificuldade para implementação delas. Muito pelo contrário, o prefeito tem oferecido todo apoio. Por isso, aproveito a oportunidade para agradecê-lo por essa parceria na execução dessas ações do nosso mandato”, enfatizou.

Luciano Pimentel falou ainda sobre a indicação de sua autoria, aprovada no final do ano passado, que solicita a inclusão dos rizicultores de Neópolis no programa social “Mão Amiga”, do Governo de Sergipe. De acordo com ele, essa foi uma demanda apresentada pelo vereador José Antônio dos Santos (Nito).

“Reconhecemos a relevância da cadeia produtiva do arroz para o município de Neópolis e a inclusão dos rizicultores no Mão Amiga, que assegura a subsistência dos trabalhadores rurais nos períodos de entressafra, é essencial para oferecer auxílio a mais de 700 famílias de agricultores que vivem diretamente do plantio do arroz. É por essa razão que, mesmo com a indicação apresentada e aprovada na Assembleia Legislativa, faço questão de me reunir com o governador Belivaldo Chagas para reforçar esse pedido diante da importância deste pleito”, pontuou o deputado.

Presente a entrevista, o prefeito de Neópolis, Célio Lemos, agradeceu o parlamentar por, independente de questões políticas e partidárias, sempre buscar o bem estar do povo neopolitano. “De coração, não tenho palavras para agradecer ao deputado. Somos gratos a Luciano que não tem medido esforços para tratar das pautas relacionadas ao nosso município e nossa a região. Só posso manifestar nossa gratidão e parabenizá-lo pelas ações realizadas em prol do estado e do nosso município”, disse o gestor municipal.

In loco

Após a entrevista, ao lado do prefeito Célio Lemos e de lideranças municipais, Luciano Pimentel visitou o terreno localizado no Porto das Balsas, onde funcionava o posto fixo de fiscalização do município, que abrigará o Centro Regional de Reabilitação e Medicina Integrativa. Ele esteve também no Povoado Tenório, onde uma equipe da Cohidro está realizando o serviço de perfuração de um poço artesiano, que trará dignidade para as famílias da localidade.

Além do prefeito, acompanharam o parlamentar na passagem pelo município, Heriberto Vieira, o vereador Nito e Professor Clebson.

Assessoria Parlamentar