Mulher fica gravemente ferida após ser alvejada por tiros no rosto no Parque dos Faróis

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser alvejada por tiros na manhã desta sexta-feira (07), no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as informações policiais, o homem chegou de carro até uma residência da vitima, efetuou os dispares e fugiu do local.

Após ser atingida pelos disparos, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, onde será submetida a um procedimento cirúrgico.

Quem tiver informações pode entrar em contato com o número 181 do Disque-Denúncia. O sigilo do denunciante é garantido.