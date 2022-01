Natal Iluminado 2021 encerra edição com mensagem de renovação para o ano que chegou

O Natal Iluminado 2021 teve sua última noite de brilho, no Centro da capital, nesta quinta-feira, 6. Após 49 dias de luzes, carrossel, apresentações musicais e encantos, o projeto, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE), encerrou a edição deixando uma mensagem de renovação para o ano que acabou de começar.

Ao longo do período em que o projeto voltou a iluminar as praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso com 4,5 milhões de pontos de luz, o público presenciou diversos elementos decorativos, muita música e a novidade da retomada do Natal Iluminado: a “Parada de Natal”, um desfile temático, com diversos personagens e carros alegóricos, de forma gratuita.

O presidente da Fecomércio-SE, Laércio Oliveira, resumiu a edição em duas palavras: “dias felizes. A melhor definição para o Natal Iluminado é essa. Quando estávamos montando esse projeto, eu dizia às pessoas para virem porque elas seriam felizes, aqui. Esse Natal tem vida. Não são só as 4,5 milhões de luzes que foram acesas, mas também o desfile, que foi um desfile de sonhos que impactou o público. No último dia do projeto é só para agradecer a todos aqueles que fizeram esse sonho real, como a Prefeitura de Aracaju, na pessoa do prefeito Edvaldo Nogueira, que se dedicou ao máximo, não só nessa parceria, mas em tudo o que produziu na nossa cidade, e a gente precisava disso. Vivemos dois anos tão difíceis e esse Natal trouxe a esperança de volta pra gente”, frisou Laércio.

Durante os dias do projeto, quem passou pelo local também pode contar com um stand do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae/SE), que aproveitou a oportunidade com grande público para incentivar e orientar aqueles que vislumbravam um futuro como empreendedor.

“O Natal Iluminado tem que entrar para o calendário permanente de eventos porque, realmente, é uma festa e mostrou sua importância. Isso revitaliza o Centro, traz toda uma dinâmica nova, assim, o Sebrae não poderia ficar de fora. Montamos o stand e, ainda, um estúdio produzindo conteúdo digital para as pequenas empresas, especialmente aquelas que ainda não estavam presentes nas redes. Foram dezenas e dezenas de empreendedores e empresas que passaram pelo stand. Levar o espírito de Natal para esse momento que ainda atravessamos, traz toda uma necessidade de alimentar a alma das pessoas”, considera o diretor-superintendente do Sebrae/SE, Paulo do Eirado.

Quem compareceu ao Natal Iluminado, destacou o encantamento sentido, como Tânia Lima.

“Fiz fotos e vídeos para causar inveja nos amigos e familiares que não vieram prestigiar o projeto. Nessa edição, vim por duas vezes e não poderia faltar no encerramento. Ficamos um ano sem ver o projeto, então, não quis deixar de vir. Esse projeto nos renova e me faz ter esperança de que o ano de 2022 venha com mais alegrias”, ressalta Tânia.

Acompanhada pelo marido e a filha, Clarissa Oliveira quis aproveitar o último dia do projeto.

“Vi nas redes sociais do prefeito que hoje era o encerramento e não quis perder a oportunidade de mostrar a decoração para a minha filha. Achei a iluminação lindíssima, um ambiente agradável e muito atrativo, seja para quem é de Aracaju ou para quem é de fora. O projeto conseguiu deixar a mensagem de renovação da esperança e é isso que espero para 2022, que ele seja leve e que os dias difíceis fiquem para trás”, destaca Clarissa.

Foto: Felipe Goettnauer