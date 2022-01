Nova diretoria do Tribunal de Ética toma posse na OAB de Sergipe

Com o compromisso de reduzir os números de infrações disciplinares e orientar advogados e advogadas, a nova diretoria do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), assumiu a gestão para o triênio 2022-2024 na manhã desta quinta-feira (06).

No ato solene comandado pelo presidente da instituição, Danniel Costa, foram empossados os advogados Marcelo Carvalho na função de presidente; Alberto Maynart como vice-presidente; e Andréa Lícia Theodoro como secretária-geral.

Na ocasião, os novos membros titulares e suplentes das turmas que ainda serão formadas também foram empossados: Carlos Henrique Magalhães de Melo Filho; Jademir de Andrade Câmara da Fonseca; João Batista Medeiros; Helena Monteiro Santos Baldo; Carolina de Castro Leite Andrade Vieira; Juliana Campos de Carvalho Cruz; Danielly Silva Holanda; Francisco Teles de Mendonça Neto; e os membros suplentes Breno Bergson Santos; José Dias Junior; Marcel Costa Fortes e Ramon Rocha Santos.

Segundo o presidente do TED, a nova gestão será fundamentada nas práticas pedagógicas. “Estamos assumindo um compromisso que tem uma proposta educativa, com foco na orientação e acolhimento. Não vamos perseguir colegas, mas sim fazer justiça de acordo com a nossa conduta ética e deontológica”, frisa Marcelo Carvalho.

A diretoria também destacou a parceria que será feita com a Escola Superior de Advocacia (ESA), com o objetivo de reduzir processos disciplinares. “Nosso compromisso agora não é só punir, é orientar o que pode ser feito e o que não pode, especialmente com essa questão das mídias digitais em alta”, ressalta Andréa Lícia, Secretária-geral.

Para o vice-presidente, Alberto Maynart, a nova conformação do TED mescla diferentes gerações de advogados, o que contribui com ideias inovadoras. “Juntos, vamos trabalhar pela advocacia sergipana sem perseguição. Fazendo apenas justiça”, conclui.

Texto e Foto: Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE