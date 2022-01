Políticos esperam a janela abrir pra capar o gato

Por Adiberto de Souza *

Arrisca perder dinheiro quem apostar em quais partidos estarão os políticos nas eleições deste ano. Muitos aguardam apenas a abertura da chamada janela partidária, em março próximo, para pular a cerca. Diante do nível de dificuldade que o próximo pleito deverá apresentar, devido a proibição das coligações proporcionais, acredita-se que o troca-troca de siglas será movimentadíssima, principalmente entre os pré-candidatos a deputado. Aliás, visando garantir a candidatura e uma eleição mais fácil, muitos já estão negociando novos endereços partidários. O pleito de 2020, o primeiro sem as famosas coligações na disputa proporcional, serviu de lição para muita gente. E na hora de trocar de partido, os políticos devem ter muita sensibilidade para não acabar dando com os burros n’água, como aconteceu em 2020 com muita gente que se achava boa de voto e acabou derrotada nas urnas. Misericórdia!

Fio de esperança

O presidente do DEM sergipano, José Carlos Machado, ainda não perdeu a esperança de ver a senadora demista Maria do Carmo disputando a reeleição agora em 2022. O senador e pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) também sonha em ter a senadora em sua chapa, como postulante a vice. Pelo visto, tanto Machadão quanto o petista ficarão só na vontade, pois dona Maria já disse, com todas as letras, que não disputará um quarto mandato nem a pau: “Eu não sou doida”, afirmou. Crendeuspai!

Pra que serve o título?

Como perguntar não ofende: por que na hora do voto a Justiça Eleitoral exige do eleitor a apresentação de um documento com foto? Será que não acredita em seu moderníssimo sistema biométrico, desenvolvido justamente para identificar quem teve as impressões digitais previamente cadastradas pelos próprios cartórios eleitorais? Diante dessa inexplicável desconfiança, se o suplicante chegar na sessão eleitoral portando apenas o título não vota, mas se apresentar qualquer documento com foto vota, mesmo não estando com o título de eleitor. Coisas desse Brasilzão de meu Deus!

No mato sem cachorro

A direita procura um pré-candidato a governador para chamar de seu. Desarticulados desde a fragorosa derrota na disputa pela Prefeitura de Aracaju, 2020, os direitistas de Sergipe permitem suspeitar que seguirão divididos, devendo apresentar mais de um candidato ao governo estadual, mesmo sabendo serem mínimas as chances de vitória. É uma situação vexatória. Pode-se dizer mesmo que a direita sergipana está no mato sem cachorro, ou seja, não sabe a quem recorrer para evitar uma nova derrota nas eleições que se avizinham. Danôsse!

Vai às urnas

E o médico geriatra Antônio Claudio Neves (DC) está mesmo disposto disputar o governo de Sergipe. Segundo o presidente do Democracia Cristã, Airton Costa, o profissional de saúde foi escolhido “por ser uma pessoa extremamente focada nos problemas de Sergipe e ter uma larga experiência administrativa”. Ah, bom! O dirigente do DC espera que o geriatra seja votado pelos idosos, pensionistas e aposentados. Tomara que Antônio Cláudio tenha mais sorte do que o delegado Paulo Márcio, que foi abandonado pelo DC na metade da campanha para a Prefeitura de Aracaju, em 2020. Home vôte!

Bolsonarista arrependido

Eleitor de carteirinha do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não passa um dia sem criticar as ações do capitão de pijama. Segundo o cidadanista, “o pior presidente da história do Brasil segue mentindo, falando besteiras e cometendo crimes diariamente”. E Vieira prossegue: “Enquanto isso, o procurador geral da República, Augusto Aras, descansa em berço esplêndido. Vamos precisar de muito tempo para consertar tanto desastre”. Só Jesus na causa!

Abaixo o preconceito

As mulheres negras são o principal alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Estudo feito pelo pesquisador e PHD em Sociologia Luiz Valério Trindade, mostra que entre os que disseminam intolerância racial, 65% são homens na faixa de 20 e 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso depreciativo são mulheres negras entre 20 e 35 anos. As principais vítimas de agressões na internet são médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras. Cruz, credo!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Fácil entender por que ditadores não gostam de arte: ela desparafusa o nosso lado robô.”. Aff Maria!

Coração novo

Após se submeter a uma cirurgia cardíaca no fim de dezembro, o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) recebeu, ontem, alta médica do Hospital Sírio Libanês. Pelas redes sociais, Vavá informou ter sido liberado para convalescer em casa e aproveitou para agradecer o apoio que recebeu enquanto esteve internado. O ex-senador descobriu que estava com quatro artérias coronárias entupidas durante exames clínicos de rotina feitos em Aracaju. Na cirurgia a que se submeteu, ele recebeu duas pontes de safena e duas mamárias. Melhoras!

Luto

Morreu de morte natural em Aracaju, o desportista e empresário Arivaldo Carvalho, 98 anos de idade. Seu Arivaldo foi proprietário da Serraria Carvalho e também ajudou a fundar a TV Sergipe, o Aeroclube da capital e o Iate Clube de Aracaju. Desportista nato, o empresário também fundou e foi e maior incentivador do kartismo em Sergipe. Viúvo de dona Iara, ele deixou três filhos (Ronaldo, Renato e Arivaldo), oito netos e seis bisnetos. Descanse em paz!

Grana antecipada

O governo de Sergipe anunciou que os servidores ativos, inativos e pensionistas do estado receberão 50% do valor da gratificação natalina no seu mês de aniversário. A mudança já ocorre a partir deste mês, junto ao pagamento da folha de janeiro. Os 50% restantes, referente à segunda parcela do décimo terceiro, deverão ser pagos até 20 de dezembro deste ano. Anteriormente, os servidores estaduais recebiam a primeira parcela da gratificação natalina ao longo do ano, de acordo com a data de aniversário de cada servidor e proporcional ao mês de nascimento. Ah, bom!

Desencontro do datas

Em uma coisa os pré-candidatos ao governo de Sergipe pela situação discordam: a data para se anunciar quem vai disputar as eleições. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) acha que o governador Belivaldo Chagas (PSD) deve fazer o anúncio agora em janeiro. Já o também deputado federal Laércio Oliveira (PP) defende que a escolha do candidato só ocorra lá pra março. Embora não se manifeste publicamente, o conselheiro do TCE, Ulices Andrade, também torce que Belivaldo empurre o anúncio com a barriga o quanto puder. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de outubro de 1923.

* É editor do Portal Destaquenotícias