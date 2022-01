Prefeitura de Barra realiza posse de 29 gestores das escolas

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Educação, junto a Comissão Geral da Eleição para a Gestão Democrática, realizou nesta quinta-feira, 6, a solenidade de posse dos Gestores das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o triênio 2022/2024. O evento aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI – Ester Martins, localizada na Praça Ivone Santos, s/n, no Residencial Marcelo Déda.

Compuseram a mesa da solenidade o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo; o secretário Municipal de Educação, José Marques; a secretária de Governo, Taline Matias; a vereadora Frankeline Bispo; a representante dos gestores eleitos 2022-2024, professora Andressa Farias; da Comissão Eleitoral Geral, professora Sônia Angélica Fontes, da Comissão Eleitoral da Unidade Escolar, Márcia Delfina Hora; e a representante dos pais e mães dos alunos, Maria de Jesus. E contou com a presença de autoridades, dos 29 gestores das escolas, de alguns secretários municipais, da primeira-dama Sueli Macedo e de alguns familiares. A apresentação do evento foi feita pela cerimonialista Marina Menezes.

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, pontuou sobre a relevância da gestão Democrática. “É importante essa escolha democrática, tanto pela comunidade, como também pelos próprios colegas. Tendo acima de tudo os critérios da ética, da impessoalidade, da competência e do comprometimento com a educação. Porque nós estamos levando para a direção das escolas pessoas que vão ouvir a comunidade e procurar desenvolver as ações que estejam compatíveis com aquilo que a sociedade deseja e espera, só assim podemos melhorar muito o aprendizado e transformar a realidade das pessoas. É através da educação o meio mais democrática de ascender na vida. E queremos fazer da educação de Barra dos Coqueiros uma educação de qualidade, onde as pessoas tenham orgulho de estudar na Escola Pública do nosso município”, enfatizou o prefeito Alberto Macedo.

E o secretário Municipal de Educação, José Marques, disse que a gestão democrática é uma luta do magistério público em todos os níveis. “E aqui na Barra dos Coqueiros nós conseguimos através de uma Comissão formada entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, dos representantes dos Sindicatos dos Professores construímos uma Legislação que permitiu uma ampliação da participação nesse processo democrática. Então, ter eleições nas escolas é uma grande vitória, porque permite que a comunidade escolar escolha os seus gestores. E isso se chama democracia”, ressaltou o secretário José Marques.

E a presidente da Comissão Eleitoral Geral, responsável em coordenar o processo eleitoral junto com a Comissão da Unidade Escolar, Sônia Angélica Fontes Correia, disse que a eleição para os coordenadores é de suma importância para as unidades escolares. “Porque pluraliza o desejo dos diversos segmentos da escola – pais, alunos, funcionários, professores”, pontuou Sônia. Afinal. Afinal,o objetivo da gestão escolar democrática é aproximar escola, pais e a sociedade para promover uma educação de qualidade e que estimule o exercício da cidadania. Para a gestão democrática, a educação de qualidade é um direito de todos os alunos.

Fonte e foto assessoria