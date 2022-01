Recomposição do efetivo da Polícia Militar reforça policiamento

Como importante fator das ações de enfrentamento à criminalidade em Sergipe, a Polícia Militar já está atuando na recomposição do efetivo da corporação para atuação no policiamento ostensivo em todo o estado. Com as últimas quatro convocações autorizadas pelo Governo do Estado, Sergipe contará com 1.115 novos policiais militares para o reforço da segurança pública, contribuindo para as ações que tem como objetivo a garantia da segurança pública da população sergipana.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, o reforço e rejuvenescimento do efetivo nos últimos anos têm um impacto claro nas ruas do estado. “Parte da formação inclui estágio supervisionado, que já foi iniciado. Temos cerca de 350 policiais militares que já começaram a atuar em nível de estágio nas ruas. Assim que se formarem, no início do mês de fevereiro, já serão distribuídos pelo estado. Tenho certeza que a diminuição no índice de criminalidade passa por esse reforço nas ruas do estado”, detalhou.

Os novos policiais militares irão reforçar a atuação de policiamento ostensivo em localidades que já foram mapeadas para a melhoria da segurança pública. “Estaremos reforçando as forças táticas e criando novas unidades, pois há esse projeto do Governo do Estado”, acrescentou o comandante da Polícia Militar.

Além dos policiais que já estão atuando ou que estão concluindo a formação, foi autorizada a convocação de mais 455 novos servidores. “Ou seja, todo o remanescente do concurso foi convocado. Foi um compromisso do Governo do Estado que está sendo cumprido. Isso irá resultar, certamente, em uma melhor qualidade do policiamento ostensivo, pois são pessoas jovens com vontade de contribuir com a segurança pública”, concluiu.

Foto: Jorge Henrique/SSP

Fonte e foto SSP