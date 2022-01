Senar Sergipe abre inscrições para o curso online de Inglês

O inglês é a língua mais falada do mundo e o mercado exige qualificações diferenciadas dos profissionais. No agronegócio, não é diferente, diversos manuais de equipamentos estão em inglês, além disso, algumas atividades como análise de dados, maquinários agrícolas, mercado da bolsa de valores, negociação de commodities e pesquisas, exigem saber pelo menos um pouco da língua inglesa.

Para atender essa demanda, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, está com inscrições abertas para o curso online Senar English, um curso de inglês gratuito voltado para o campo. Serão ofertadas 60 vagas e as inscrições podem ser realizadas até 17 de janeiro.

O Senar English é um curso com duração de dois anos, dividido em quatro módulos semestrais com carga horária de 66 horas cada. As aulas ocorrem duas vezes por semana com duração total de 3h. Neste semestre serão ofertadas quatro turmas, sendo duas para o segundo módulo, com os alunos que já fizeram o primeiro, que também precisam fazer a inscrição, e outras duas para o primeiro módulo.

O curso tem como público prioritário os produtores, trabalhadores e familiares rurais que deverão comprovar a atividade rural no ato da inscrição conforme documentação solicitada no edital.

Inscrições

Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o edital no site www.senarsergipe.org.br e preencher o formulário de inscrição, o prazo é até 17 de janeiro.

Acesse o edital AQUI

Faça sua inscrição AQUI

Por Samara Fagundes