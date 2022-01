Sergipano atua como publicitário na 2ª maior agência do mundo

Formando em Publicidade e Propaganda, Iuri Rusak está na Austrália há sete anos e trabalha no Omnicom Media Group.

A curiosidade e a disposição em aprender moveram o jovem Iuri Rusak na escolha da profissão de publicitário. Após antes mesmo de concluir o curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Tiradentes (Unit), ele começou a reunir experiências que o levaram até o atual trabalho, na Austrália, na segunda maior agência publicitária do mundo.

“Curiosamente, a minha trajetória está muito relacionada às atividades que exerci ainda nos tempos da universidade. Posso listar experiências de conhecer pessoas incríveis, que foram colegas de sala de aula e professores, que hoje, são colegas de profissão; desde a experiência em realizar atividades de extensão como trazer palestrantes para algum evento ou participar da Agência Prática também; e estar em contato com professores atuantes no mercado que me possibilitaram a trajetória universidade-mercado de trabalho e inúmeras boas lembranças”, disse Iuri.

As práticas experimentadas por ele ainda na Unit o ajudaram a se habituar com o exercício da profissão e na criação de networking tão importantes para o publicitário. “A oportunidade de debater com professores atuantes do mercado me ajudou muito a conciliar teoria e prática de uma forma muito atualizada. Consegui minha primeira oportunidade ainda antes de me graduar (e seguir nessa área até hoje), graças aos grandes professores que tive, em especial Leo Roeder, que foi um grande mentor nos primeiros anos. Desde as aulas de mídia, passando pela coordenação da Agência Prática, estágio e início de carreira em agências e anunciantes em Aracaju”, contou.

Tão logo se formou em Publicidade, Iuri mudou-se para São Paulo para fazer uma pós-graduação e trabalhou em agências de renome como a WMcCann e a FNazca, mas ainda faltava uma experiência para reunir. “Percebi que em um certo ponto aprimorar o inglês seria muito importante para progredir na carreira, bem como conhecer novos lugares e viver novas experiências parecia muito interessante. Foi quando eu e minha (até então) noiva decidimos passar um tempo na Austrália, inicialmente por seis meses, porém lá se vão quase sete anos”, comentou o publicitário.

Atualmente, Iuri no departamento de mídia digital em uma agência de mídia da Omnicom Media Group (OMG), na Austrália, interagindo e criando novas experiências com pessoas de várias partes do mundo.

