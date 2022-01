Shopping Prêmio inicia programação especial de férias em Socorro

Janeiro é mês de férias e como sempre, o Shopping Prêmio preparou um calendário de atividades que vai garantir muita diversão e brincadeiras durante o período. A programação inicia hoje com a grande estreia do Circo Mágico Internacional, às 20h30, com participações especiais do Bolofofo e Patrulha Canina. Os espetáculos serão realizados sempre de segunda a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 17h, 19h e às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 9,99.

Além disso, do dia 9 ao dia 29 de janeiro, a praça de eventos principal

será o cenário de uma encantadora floresta cheia de aventuras e muita diversão, com direito a áreas de acampamento e barraquinhas. E quem vai comandar essa missão é uma figura cheia de carisma e estilo, que promete conquistar a todos, especialmente a garotada. O sapinho Premito, mascote do Shopping Prêmio, chegará neste domingo (9), às 17h, acompanhando do cantor Thiago Sol, para um super show, que marcará a abertura do “Acampamento de Férias do Premito”. O show será aberto ao público e com acesso gratuito.

Depois, de quinta a domingo, sempre das 15h às 20h, o sapinho Premito estará no shopping para acompanhar a garotada que ainda poderá curtir shows com ele, todos os domingos, às 16h.

Já nos dias 10, 15, 17, 22 e 24 os pequenos também poderão curtir gratuitamente cinema, festa do pijama, aproveitar os brinquedos do World Park, gincana e piscina de bolinhas gratuitamente. Mas, as vagas são limitadas e para participar, é necessário cadastro prévio que deve ser realizado por meio do link de inscrições: https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9. As inscrições são válidas para crianças que tenham entre 5 e 12 anos.

Confira abaixo o calendário completo das atividades de férias:

7 de janeiro a 8 de fevereiro- Circo Mágico Internacional com espetáculos de segunda a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 17h, 19h e às 20h30. Ingressos a partir de R$ 9,99.

9 de janeiro- Show com Thiago Sol e apresentação do mascote Premito, a partir das 17, com acesso gratuito e aberto ao público em geral.

10 de janeiro- Cinema com acesso gratuito, a partir das 15h, limitado somente para 30 participantes, mediante cadastro prévio por meio do link: https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9

15 de janeiro- festa do pijama e contação de história com acesso gratuito, a partir das 16h, limitado somente para 30 participantes, mediante cadastro prévio por meio do link: https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9

17 de janeiro- acesso gratuito aos brinquedos do World Park, a partir das 15h, limitado somente para 30 participantes, mediante cadastro prévio por meio do link: https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9

20 de janeiro- gincana do acampamento Premito, a partir das 16h, com acesso gratuito limitado somente para 30 participantes, mediante cadastro prévio por meio do link: https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9

24 de janeiro- piscina de bolinhas, a partir das 15h, com acesso gratuito limitado somente para 30 participantes, mediante cadastro prévio por meio do link:https://forms.gle/Wwg8TAp35rWTMiBm9

29 de janeiro- Luau com Thiago Sol, a partir das 16h, com acesso gratuito e aberto ao público em geral.

Quintas, sextas, sábados e domingos de janeiro- presença do sapinho Premito, das 15h às 20h.

Mais detalhes estão disponíveis no Instagram do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino