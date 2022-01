Socorro vai recadastrar pessoas para receber fraldas descartáveis

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará realizando a partir do dia 10 de janeiro de 2022, o recadastramento dos pacientes que recebem as fraldas descartáveis adulto e infantil.

Para realizar o recadastramento é preciso comparecer a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que fica localizada na Sede do município, e levar os seguintes documentos: formulário de requisição com CID e carimbo do médico, emitido durante a consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) no ano de 2021; xerox do RG e CPF do paciente e do responsável; cartão do SUS; comprovante de residência ou declaração da UBS, em nome do paciente.

Toda a documentação precisa ser apresentada. Caso haja a falta de algum documento, não será possível fazer o recadastramento.