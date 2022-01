Aracaju já imunizou mais de 17 mil pessoas na 1ª semana do ano

Na primeira semana do ano, entre os dias 3 a 7 de janeiro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), imunizou 17.269 pessoas, e segue avançando com a campanha de vacinação dos aracajuanos contra a covid-19.

Até o momento, 92,7% da população geral acima dos 12 anos está vacinada com a primeira dose, o que equivale a 521.558 pessoas. Com as duas doses, são 84,67% ou 476.376 indivíduos.

Cronograma

O cronograma segue disponibilizando a primeira dose de vacina a toda população acima de 12 anos: adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e pessoas acima de 18 anos, incluindo gestantes, puérperas e lactantes, em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Especialmente nas unidades Augusto Franco (Farolândia), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 do Forte), o funcionamento segue até às 18h.

Para a segunda dose, estão aptos aqueles que tomaram a primeira dose de Pfizer há mais de 21 dias e aqueles que tomaram a primeira dose de Astrazeneca e Coronavac e o dia da segunda dose chegou, conforme data prevista marcada no cartão de vacinação. O locais e horários seguem os mesmos para os que irão receber a primeira dose.

Já a terceira dose, está disponível para a população geral, profissionais de saúde e com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose de Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac há quatro meses. No caso dos imunocomprometidos, o prazo diminui. Podem receber o terceiro imunizante contra covid-19 a partir de 28 dias da segunda dose.

Aqueles que tomaram a vacina da Janssen até o dia 7 de julho, também devem receber o reforço, nos seguintes locais: UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), Celso Daniel (Santa Maria), Ávila Nabuco (Conj. Médici), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barbosa (Coqueiral), João Oliveira (Santos Dumont), José Calumby (Jardim Centenário), das 8h às 16h; como também, nas UBS Augusto Franco (Farolândia), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 de Forte), das 8h às 18h.

No caso da segunda dose de reforço, podem tomar as pessoas que têm imunossupressão e que receberam o primeiro reforço há quatro meses.

Para receber qualquer dose do imunizante, é necessário apenas apresentar documentação (cartão de vacinação e documento com foto) em uma das unidades de saúde disponíveis.