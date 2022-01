CPTRAN recupera veículo com restrição no Bairro Suíssa, em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe, através da Operação Policial Militar de Trânsito – OPMT, da CPTRAN, por volta das 09:30 h, recuperou um veículo Hyundai/Tucson, na capital sergipana.

Uma equipe da CPTRAN realizava rondas na Rua Frei Paulo, quando percebeu um veículo sem placa, destravado e estacionado.

Foi realizada consulta via Ciosp, sendo confirmada a restrição de roubo e furto. Foi acionado o guincho da Barradas e Queiroz para o deslocamento do veículo à delegacia de roubos e furtos para as medidas cabíveis ao caso.

Fonte e foto: CPTRAN