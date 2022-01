2 unidades de saúde funcionam para atendimento de síndromes gripais durante o fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde informa que duas unidades básicas de saúde de Aracaju vão estar funcionando neste final de semana, dias 08 e 09, para atendimento de síndromes gripais.

Por conta da alta procura por atendimentos de síndrome gripal, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, manterá Unidades Básicas de Saúde (UBSs Augusto Franco e Cândida Alves, nos bairros Farolândia e Industrial, respectivamente) funcionando das 7h às 19h, nos fins de semana.

Os Hospitais Municipais Fernando Franco e Nestor Piva, com funcionamento diário e 24 horas, seguem referência para os pacientes residentes em Aracaju que necessitam de maior observação com realização de exames para avaliação dos casos e posterior seguimento.

Vacinação contra covid

A vacinação contra covid-19 é realizada de segunda à sexta-feira, nas Unidades Básicas de Saúde e no drive do Parque da Sementeira, além da vacinação itinerante nos bairros. Na próxima semana, o carro da vacina estará no Santa Maria.