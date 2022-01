Exportações  sergipanas alcançaram US$ 7,8 milhões em dezembro

Além de fechamento positivo da balança comercial, comparativo entre 2021 e mesmo período em 2020 registra aumento de US$ 4,7 milhões

As exportações sergipanas alcançaram US$ 7,8 milhões no mês de dezembro de 2021. O número representa um crescimento de US$ 4,7 milhões em relação ao mesmo período de 2020, quando foi registrado um volume de US$ 3,1 em exportações. A informação foi divulgada com base nos dados do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, vinculado ao Ministério da Economia.

O número alcançado em dezembro de 2021 também representa um crescimento em relação ao registrado em novembro, que equivale a US$ 6,9 milhões. Além do aumento no valor das exportações, outro dado relevante foi registrado em relação à balança comercial (diferença entre exportações e importações), que fechou com saldo positivo de US$ 920,3 mil. Em novembro, a balança havia apresentado saldo negativo de US$ 17,3 milhões. Já em dezembro de 2020, o saldo negativo da balança foi de US$ 6,1 milhões.

Entre os 35 produtos destinados ao mercado internacional, destacou-se o suco de laranja (não fermentado, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, congelado), que respondeu sozinho por US$ 4,7 milhões (59,5%) do total de exportações. Além do suco de laranja, Óleos essenciais (de laranja) e Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios (dos tipos utilizados em quaisquer veículos) também obtiveram destaque no mês. Juntos, os três produtos responderam por mais de 77% da pauta do estado no período analisado.

Países Baixos/Holanda (US$ 2,2 milhões), Estados Unidos (US$ 1,9 milhão) e Bélgica (US$ 1,7 milhão) foram os principais destinos de exportação. Quanto ao índice de importações, foram US$ 6,9 milhões em produtos internacionais adquiridos. China (US$ 2,1 milhões), Estados Unidos (US$ 1,6 milhão) e Egito (US$ 711,6 mil) foram as principais origens dos 220 produtos trazidos de fora.

As informações sobre exportações e importações sergipanas podem ser encontradas através do Radar do Comércio Exterior, elaborado pela equipe do Observatório de Sergipe.

Foto: Arthuro Paganini / Supec