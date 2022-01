Flash Político – Cidadania vai se reunir segunda-feira para começar a avaliar candidaturas

Por Diógenes Brayner

O Cidadania vai reunir todos os seus filiados pela primeira vez neste ano, na segunda-feira (10), em Aracaju, para iniciar o trabalho de avaliação a direção que vai seguir nas eleições de outubro, iniciando a tratar sobre possíveis nomes que possa disputar mandatos de deputados – federal e estadual- senador e governador do Estado.

Membros do cidadania admitem que têm bons nomes a apresentar como candidatos e vai colocá-los à mesa para avaliações das candidaturas e análises das condições de cada um, a fim de uma definição mais à frente e sair disposto a ir à luta.

Até o momento o senador Alessandro Vieira (foto) é a prioridade para disputar o Governo do Estado, mas ele ainda analisa a possibilidade de disputar uma terceira via, embora as chances em Brasília estão se estreitando. De qualquer forma, o partido vai esperar por uma decisão do senador para tê-lo com candidato a governador.

Sobre a questão da chapa majoritária, há possibilidade de composição com o Podemos, com possibilidade da delegada Danielle Garcia integrá-la como candidata ao Senado. Segundo informações de membros do Cidadania, o partido pode fazer coligações com mais outras siglas.