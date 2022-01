Flash político: Valadares retorna a Aracaju na sexta-feira depois de cirurgia no coração

Por Diógenes Brayner

O ex-senador Valadares (PSB) retorna na próxima sexta-feira (14) a Aracaju. Ele está em São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia cardíaca, para colocação de duas mamárias e duas safenas, realizada pelo médico Fábio Jatene e sua equipe, no hospital Sírio Libanês.

Valadares passou quase 25 dias no hospital, recebendo alta esta semana e se transferindo para um apartamento particular. O ex-senador deveria ter deixado o hospital com antecedência, mas adquiriu uma infecção urinária e teve que tratá-la.

O senador Valadares sentiu os primeiros sintomas em Aracaju e foi atendido pela equipe médica do Hospital Primavera, onde o diagnóstico preciso dos médicos Fabrício de Andrade, André Paixão e Eduardo Ferreira facilitaram o trabalho dos cirurgiões no Sírio Libanês.

Valadares teve rápida recuperação com o tratamento, inclusive de fisioterapia, e retorna a Sergipe com maior tranquilidade, embora terá que manter todo o tratamento até o atestado final de que está tudo em boas condições físicas.