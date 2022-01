IBGE prorroga inscrições do processo seletivo do Censo até dia 21

As inscrições para concorrer a mais de 2.000 vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. São 1922 vagas para recenseador, com nível fundamental, distribuídas nos 75 municípios de Sergipe. Somente o município de Aracaju conta 560 vagas para recenseador, seguido de 159 vagas em Nossa Senhora do Socorro, 83 em Itabaiana, 74 em São Cristóvão, 62 em Lagarto e 57 em Estância.

Neste ano, cerca 70 milhões de domicílios em todo o país serão visitados pelos recenseadores. A pesquisa revelará, entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Para a coleta dos dados na capital sergipana, o IBGE conta com o apoio logístico e institucional da Prefeitura de Aracaju.

A taxa para participar da seleção é de R$57,50 e pode ser paga até 25 de janeiro. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas de 27 de março para 10 de abril. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.

Também estão abertas, até o dia 21 deste mês, 200 oportunidades para agente censitário supervisor (ACS) e 76 para agente censitário municipal (ACM), ambas de nível médio. Os salários são de R$1.700 e R$2.100, respectivamente. A taxa de participação é de R$60,50.

Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde. As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), disponível em: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Em Sergipe, as inscrições seguem até o dia 10 de janeiro para as vagas de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI). Existem vagas nos municípios de Aracaju (5), Nossa Senhora do Socorro (2), Estância, Carira, Neópolis, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Propriá, São Cristóvão e Tobias Barreto, todos com 1 vaga.

A escolaridade exigida é o Ensino médio completo, com remuneração de R$ 1.700,00. A aplicação da prova está prevista para ocorrer em 20 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, basta acessar o site da banca organizadora, que é o IBFC, disponível em: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382.

Censo 2022

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.

