IPVA 2022 poderá ser pago até 31 de março com desconto de 10%

O Governo do Estado manteve para 2022 o desconto de 10% para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022 à vista de forma antecipada, independente da terminação da placa. O percentual ainda ampliou as vantagens de pagamento com a opção de parcelamento em até três vezes. A data limite para obter o benefício do desconto é 31 de março.

Para parcelamento de IPVA em três vezes com desconto, independente do final da placa, o proprietário de veículo deve fazer a solicitação entre os meses de janeiro e fevereiro. Caso a solicitação seja feita em janeiro, o pagamento pode ser em três vezes. Solicitando em fevereiro, o pagamento será em duas prestações. Após esse período, o parcelamento continua sendo ofertado, porém sem o desconto. Para este ano, há ainda a possibilidade de pagamento com cartão de crédito, conforme as condições de parcelamento e encargos oferecidas por cada bandeira de cartão.

Os canais de atendimento disponíveis para pagar o IPVA são o site www.sefaz.se.gov.br e o aplicativo ‘SEFAZ MAIS FÁCIL’. Através deles pode ser feita a emissão do DAE para pagamento de forma simplificada.

Por ser um dos itens do Licenciamento Anual, o proprietário de veículo pode também realizar o pagamento do IPVA 2022 através do site do Departamento Estadual de Trânsito (www.detran.se.gov.br), antecipando o licenciamento como um todo.

As alíquotas do IPVA de Sergipe estão entre as menores do Brasil e o valor médio do IPVA para 2022 em Sergipe é também o menor entre os Estados. Enquanto nos outros Estados da Federação o reajuste médio do tributo para o ano de 2022 está acima de 20% – como Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais –, em Sergipe o valor ficou estimado em 15,71%. Cerca de 38 mil veículos tiveram redução no valor para este ano ou não sofreram alteração em relação a 2021.

Foto divulgação