Um jovem morreu na noite desta sexta-feira (07) após um acidente com motocicleta na Rodovia SE-179, no trecho que liga os municípios de Pinhão a Simão Dias.

As informações são de que a vitima era morador do Povoado Beija-flor no município de Pinhão.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Foto redes sociais