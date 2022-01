Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (07) após um acidente na rodovia SE-170, no município de Campo do Brito.

As informações passadas por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que houve uma colisão envolvendo dois veículos de passeio, sendo um Ford KA com placa de Nossa Senhora da Gloria e um Corolla com placa de Campo do Brito.

Já no segundo carro seguia o motorista e sua filha, que ficaram presos nas ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.