Prefeitura de Aracaju realizará processo seletivo para a Secretaria da Assistência Social

A Prefeitura de Aracaju lançará na próxima segunda-feira, dia 10, o edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de profissionais que atuarão na Secretaria Municipal da Assistência Social. Os interessados poderão verificar os requisitos exigidos acessando o edital no Diário Oficial do Município, após a publicação.

Serão ofertadas 110 vagas, além de cadastro reserva, para cargo de nível médio, na função de cuidador social. A secretária da Assistência Social, Simone Passos, diz que o PSS tem como objetivo suprir as necessidades dos abrigos, casas lares e demais equipamentos socioassistenciais administrados pelo Município.

“Estamos realizando esse certame visando suprir a carência dos nossos equipamentos socioassistenciais da média e da alta complexidade, a exemplo do Centro Dia, dos Abrigos e Casas Lares para criança e adolescente, do Abrigo para mulher vítima de violência, da Casa Lar para idosos e dos Abrigos para pessoas em situação de rua”, destaca.

Todo o processo, que será realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Secretaria Municipal da Assistência Social, ocorrerá de forma virtual, com o objetivo de não provocar aglomerações e proporcionar mais comodidade ao candidato.

O Cuidador Social

O profissional selecionado atuará como cuidador social, auxiliando os acolhidos (crianças, adolescentes, adultos, idosos ou pessoas com deficiência) do serviço de Acolhimento Institucional do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que necessitam de atenção especial.

O cuidador contribui para a qualidade de vida dos assistidos, ajudando, estimulando e realizando, caso seja indispensável, as atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária, além do acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários.