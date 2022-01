Procon pesquisa preços de medicamentos para tratamento de sintomas gripais em Aracaju

Atento às demandas dos consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou levantamento de preços dos medicamentos utilizados para o tratamento dos sintomas gripais. O objeto é possibilitar uma referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado.

Foram coletados dados sobre 33 diferentes medicamentos, em seis estabelecimentos localizados na capital. Entre os produtos verificados está o Dipirona (10 comprimidos), com valores entre R$2,99 e R$5,70.

O Cimegripe foi encontrado com menor preço de R$6,54 e maior preço de R$22,56. O Extrato de Própolis consta na tabela com valores entre R$7,90 e R$41,85. Já o Alivium, com 400 mg/8 cápsulas, está entre R$12,80 e R$19,81, enquanto o Tylenol Sinus (24 comprimidos) aparece com preços entre R$16,37 e R$19,43.

“Ciente do preço médio de comercialização desses itens, os consumidores podem apresentar as suas denúncias referentes a eventuais cobranças abusivas de preço. De igual modo, esses dados serão utilizados pelos fiscais do órgão, nas ações espontâneas de fiscalização, com o intuito de combater possíveis cobranças abusivas”, explica o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Ele ressalta, ainda, que o órgão de proteção ao consumidor não possui a habilitação legal para regular preço mínimo ou máximo de qualquer produtor. “Mas é sua função essencial fiscalizar as disposições normativas vigentes, a exemplo da proibição de elevação injustificada de preços e a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor”, acrescenta.

Para a realização de denúncias ou para sanar dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Aracaju através do SAC 151 ou pelo número 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail [email protected].

Acesse aqui o levantamento completo. Todas as pesquisas desenvolvidas pelo órgão também podem ser consultadas por meio do site procon.aracaju.se.gov.br.

Foto Semdec