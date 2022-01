Saiba quais áreas estarão em alta no mercado de trabalho

Especialista em gestão indica crescimento nas vagas em tecnologia, saúde e finanças

Ao longo do período de pandemia do novo coronavírus, muitas foram as transformações no mercado de trabalho. Os mecanismos criados por muitas empresas e instituições para continuarem prestando seus serviços diante das restrições permitiram o surgimento de novas oportunidades em um cenário de crise.

De acordo com a análise de especialistas em mercado de trabalho, gestão e carreiras, essas adaptações projetaram de certa forma algumas profissões e funções, que devem continuar em alta em 2022.

Profissões ligadas às áreas de tecnologia, finanças e saúde, estarão em alta no ano que vem, bem como o ensino a distância, que seguirá forte segundo os especialistas, e com isso demandará, por exemplo, a contratação de profissionais de audiovisual, entre outros.

Durante esse período de pandemia, as demandas que surgiram se tornaram tendências, as quais seguirão no próximo ano. Aquelas voltadas ao meio tecnológico, e-commerce, logística, marketing digital e telemedicina, por exemplo, continuarão em alta em 2022.

A Universidade Tiradentes oferece cursos de graduação presencial e EAD em todas as áreas descritas como promissoras para este ano que podem ser acessados em: www.unit.br/inscrevase. Além dos cursos de Pós-Graduação em Gestão de Projetos e Marketing Digital, por exemplo. A lista de possibilidades para especialização na Unit Sergipe é longa e pode ser acessada em: www.unit.br/pos.

Foto assessoria

Por Raquel Passos