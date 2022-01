Sedurbs alerta motoristas para reduzirem a velocidade nas rodovias que estão em obras

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) alerta os motoristas para reduzirem a velocidade nas rodovias sergipanas que estão em obras, mas que já melhoraram a trafegabilidade, para evitar acidentes.

Os trechos da SE-170, entre os municípios de Itabaiana-Campo do Brito, SE-170, entre Campo do Brito e Lagarto, SE-255, entre Campo do Brito e Macambira, no trecho que liga a BR-101 ao município de Riachuelo, no trecho entre Riachuelo e o povoado Candeias, em Malhador, e o que liga a BR-101 aos municípios de Japaratuba até Pirambu, só estão com a primeira capa asfáltica, passarão ainda pela aplicação da segunda camada de asfalto para depois receberam a sinalização vertical e a horizontal.

É importante que os motoristas redobrem os cuidados nessas rodovias, sejam prudentes para evitar acidentes.

Foto Sedurbs