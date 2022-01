Sinpol reunirá policiais civis em Assembleia Geral Extraordinária

Ato coletivo acontece às 15h, no auditório da Acadepol, no bairro Jabotiana

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realiza na próxima terça-feira (11), a partir das 15h, Assembleia Geral Extraordinária da categoria. O ato coletivo acontece no auditório da Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 5727, bairro Jabotiana, Aracaju/SE. A Assembleia Geral contará com a discussão da pauta que segue.

Informação, discussão e deliberação sobre:

a) Estado permanente de mobilização b) Caminhada até o Palácio dos Despachos c) Paralisação d) Deflagração de operação padrão

Da assessoria do Sinpol