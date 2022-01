Ciosp registra queda de 20% nas ligações recebidas em 2021

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) registrou uma diminuição de 20% no total de ligações recebidas pela unidade em comparativo feito entre os anos de 2020 e 2021. A queda na quantidade de ligações é decorrente das ações implementadas pelo Ciosp e pelas instituições que recebem os chamados na perspectiva da análise da disponibilidade de viaturas e identificação de atendimentos em aberto para a rápida resposta à população que aciona o telefone 190.

De acordo com o diretor do Ciosp, major Daniel Couto, foram recebidas cerca de 570 mil ligações pela unidade. “Parte dessas ligações se transformaram em ocorrências, aproximadamente 30%, perfazendo um total de 170 mil ocorrências atendidas. Metade delas são de perturbação de sossego, que, infelizmente, sobrecarregam os serviços prestados pelo Ciosp no combate à criminalidade”, acrescentou.

O major Daniel Couto relembrou que um dos principais chamados atendidos pelo Ciosp é referente à perturbação do sossego, que impactam no atendimento às ocorrências de crimes patrimoniais e também de investidas criminosas contra a vida. “Essa prática é uma contravenção penal. Por isso pedimos que se a pessoa for utilizar um som, que coloque o volume em uma altura razoável, que pratique a resiliência, a empatia, que se coloque no lugar do outro”, acrescentou orientado a população.

Além disso, conforme o diretor do Ciosp, ainda há um percentual de ligações que comunicam fatos que não aconteceram. “5% das ligações recebidas pelo Ciosp são caracterizadas como trote. As estatísticas mostram que a maioria desses trotes são cometidos por crianças e adolescentes. Então pedimos aos pais que eduquem e orientem seus filhos para que não cometam esse tipo de ação. Esse fato é potencializado no período de férias onde essas crianças e adolescentes se encontram em suas casas”, revelou.

Ainda conforme os dados do Ciosp, com a diminuição das medidas implementadas para a diminuição dos riscos de contágio pela Covid-19, também houve queda de 46% nos casos de desobediência. “Houve uma diminuição das ocorrências de desobediência, sobretudo pelo arrefecimento das determinações de decreto acerca da pandemia. Isso possibilitou a disponibilidade das viaturas para atender as ocorrências de rotina, como roubo e furto”, avaliou o diretor do Ciosp.

Fonte e foto SSP