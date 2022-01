Entre a sexta e sábado, IML recolheu 16 corpos, vitimas homicídios, enforcamento e acidentes

O instituto Médico Legal (IML) recolheu 16 corpos, entre a sexta-feira (07) e o sábado (08). Foram mortes por enforcamentos, homicídios, acidentes automobilísticos e queda da própria altura, envolvendo idosos além de varias mortes a esclarecer.

Veja a relação dos corpos

Hélio Ribeiro da Silva, 81 anos, vitima de espancamento, no Povoado Capunga, no município de Moita Bonita;

Corpo sem identificação, sexo feminino, morte por acidente de trânsito, na Rodovia SE-170, município de Itabaiana;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital de Cristinápolis, causa morte a esclarecer;

Corpo sem identificação, sexo feminino, recolhido no Hospital São José, em Aracaju, morte suspeita por envenenamento;

Emílio Carlos Rezende Nogueira, 62 anos, corpo recolhido na Rua Moacir Rabelo Leite, 76, Bairro Treze de Julho, em, Aracaju, causa morte a esclarecer;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por enforcamento, no Povoado Várzea Nova, município de Gararu;

José Adailson dos Santos, 34 anos, vitima de atropelamento por carro, na BR-101, KM 85, município de Laranjeiras;

Luiz Carlos Silva Santos, 52 anos,vitima de homicídio na Rua Gerson Farias, Bairro Porto Dantas, em Aracaju;

Ivanesson Bezerra de Lima, 31 anos, vitima de espancamento, em Aracaju;

José Paulo dos Santos, 60 anos, corpo recolhido na BR-235, KM 50, município de Itabaiana, causa morte a ser esclarecida;

José Adilton Santos, 32 nos, corpo recolhido na Rua Presidente Castelo Branco, 60, município de Riachuelo, causa morte a ser esclarecida;

Lindinalva da Cruz, 83 anos, corpo recolhido no Hospital Renascença, em Aracaju, morte por queda da própria altura;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente de trânsito, na Rodovia SE-179, município de Pinhão;

Edimilson Conceição de Souza, 45 anos, morte por enforcamento, na Rua C, 242, Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro;

Cludenice dos Santos, 40 anos, morte por afogamento, no Rio do Piauí, município de Santa Luzia do Itanhy;

Edmilson Tavares dos Santos, 47 anos, morte por enforcamento, na Rua B, 11, Conjunto Rivalda Silva Matos, cidade de Simão Dias.

Com informações do IML. Colaboração Edelson Freitas