Cantora Gal Costa está de volta a Aracaju com novo show

Depois do grande sucesso da turnê de ‘A Pele do Futuro’, Gal Costa está de volta a Aracaju com seu novo show ‘As Várias Pontas de uma Estrela’ que celebra os 56 anos da carreira fonográfica da artista que vai se apresentar no Teatro Tobias Barreto, a partir das 21h do dia 12 de fevereiro. A classificação para a apresentação é Livre e os ingressos estão com preços acessíveis para todos os públicos. Para ter acesso ao show é necessário apresentar a comprovação da vacinação contra a Covid-19.

Em ‘As Várias Pontas de uma Estrela’, Gal se debruça sobre as relações entre o riquíssimo repertório que ela própria apresentou ao Brasil, repleto de hits e obras-primas, e a obra monumental de Milton Nascimento.

Estão presentes no repertório do novo show, canções do autor mineiro já gravadas por Gal e clássicos do repertório da cantora compostos por nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim. O roteiro também inclui surpresas e lados B da discografia de Gal Costa, iniciada em 1965 com o compacto “Maria da Graça”. A direção do espetáculo é assinada por Marcus Preto.

Durante a pandemia, Gal testou o formato de piano, baixo e bateria – trocando o acompanhamento de violão pelo piano. E está adorando cantar sobre essa cama. A banda, portanto, é formada por Fábio Sá (baixo elétrico e acústico), André Lima (teclados) e Victor Cabral (bateria e percussão).

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos com preços promocionais, a partir de R$ 50 (para quem tem direito ao Vale Cultura) na Bilheteria do Teatro Tobias Barreto ou através do site guicheweb.com.br/gal-costa_15781. A inteira custa R$ 250 e a meia, R$ 125. Outras informações através do número (79) 3179-1490.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro