Inscrições para o concurso de Auditor Técnico de Tributos começam nesta segunda-feira, dia 10

Tem inicio nesta segunda-feira (10) as inscrições do concurso público para provimento de vagas e a formação do cadastro de reserva no cargo de Auditor Técnico de Tributos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e seguem até o dia 6 de fevereiro

O concurso oferta 50 vagas, sendo 10 imediatas e 40 para cadastro de reserva. O certame contará com provas objetivas e discursivas que serão realizadas no dia 03 de abril. A remuneração inicial será de R$ 9,4 mil.

As vagas imediatas serão distribuídas da seguinte forma: 7 para ampla concorrência, 1 para candidato com deficiência e 1 reservada para candidatos afrodescendentes. Para o cadastro de reserva serão 28 para ampla concorrência, 8 para candidatos com deficiência e 4 para candidatos afrodescendentes.

A taxa de inscrição do concurso público será de R$ 210 reais e a inscrição será realizada somente via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_se_21_auditor , no período de 10 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia. A banca examinadora será do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A escolaridade exigida é de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia, Direito, Economia, Estatística ou Sistema de Informação.

Com informações da Sead