Presidente do Boca Júnior de Cristinápolis morre aos 52 anos, após sofrer um infarto neste sábado

O presidente da Sociedade Boca Júnior de Futebol, Gilson Miguel dos Santos (Gilson Behar), morreu neste sábado (08) após sofrer um infarto.

A morte do presidente foi confirmada por amigos e pela federação Sergipana de Futebol.

De acordo com informações preliminares, Behar estava tomando banho de piscina quando sofreu o infarto e morreu.

O Boca Júnior foi fundado em 25 de outubro de 1993.

Possui, desde sua formação, uma potencial rivalidade com o River Plate da cidade de Carmópolis. Assim, na edição do Sergipão 2013 realizou-se o mais famoso clássico argentino em solo sergipano.

Em 2004, Gilson Behar liderou a profissionalização do time de futebol de Cristinápolis, sendo campeão sergipano da Série A-2 pela 1ª vez naquele ano.

O patrono do genérico argentino também conquistou o título estadual da Segunda Divisão em 2007 e 2014, estando na elite sergipana desde 2015.

Em 2016, O Presidente do boca entrou com seu novo time na série A2 o Botafogo de Cristinápolis que também pertence ao patrono Gilson Behar conseguiu o tão sonhado acesso à elite do Futebol Sergipano em 2017 .

Gilson Behar também foi assessor parlamentar do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). Em seu instagram o deputado também lamentou a morte de seu assessor.

“É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do meu amigo, meu assessor Gilson Miguel dos Santos na noite deste sábado. Por meio desta homenagem, reconhecemos e agradecemos ao eterno Gilson Beah por seu profissionalismo e dedicação ao Esporte, manifestando nossas condolências aos familiares e amigos”, lamentou o deputado.

Em nota a ACDS lamentou a morte do presidente

A Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) manifesta profundo pesar pelo falecimento do presidente da Sociedade Boca Júnior de Futebol Clube, Gilson Miguel dos Santos, Gilson Behar, aos 52 anos.

Respeitosamente, a ACDS decreta luto oficial, presta solidariedade à família enlutada e se coloca à disposição.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol também emitiu nota e decretou três dias de luto.

É com profunda tristeza que a Federação Sergipana de Futebol comunica o falecimento do desportista e o atual presidente do BOCA JÚNIOR, Sr. GILSON MIGUEL DOS SANTOS, mais conhecido como Gilson Behar.

O Presidente da FSF, MILTON DANTAS, decretou Luto Oficial na FSF por 03 dias. Que DEUS receba a alma dele e o coloque em um bom lugar.

O corpo será velado e sepultado na cidade de Cristinápolis.

Por: Washington Reis – Sergipe Repórter