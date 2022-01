PM prende homem por ameaça e apreende arma e drogas em Socorro

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, nesse domingo (09), um homem por ameaça e apreenderam drogas e uma arma de fogo, durante patrulhamento no conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de ameaça no conjunto habitacional. Chegando lá, os policiais encontraram uma testemunha, irmã da vítima, que identificou o suspeito para os militares.

A testemunha afirmou que o homem é casado com sua irmã e a agrediu apontando uma arma de fogo para a cabeça da esposa. Na residência do casal, foi encontrada cocaína, maconha, balança de precisão, arma de fogo calibre 32, duas munições e uma quantia em dinheiro.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte e foto: Ascom PM