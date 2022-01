Adolescente desaparece após se afogar no Rio São Francisco no município de Ilha das Flores

Um adolescente de 13 anos desapareceu na tarde do domingo (9) após se afogar nas águas do Rio São Francisco, no município de Ilha das Flores.

O adolescente identificado como identificado como Felipe Laponã Ramos Silva, desapareceu no rio em uma região que tinha muita lama, além de ser profunda e possuir bastante vegetação aquática, segundo informações passadas pelo subtenente Valmir dos Anjos Reis, chefe da guarnição que atendeu a ocorrência.

As buscas, que foram iniciadas ontem, foram retomadas nesta segunda-feira (10) pelos mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento.