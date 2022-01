Artigo: O TEMPO, escreve o deputado Capitão Samuel

Sincronicamente descompassado, diacronicamente oposto, o tempo consome a vida e a imagem, num movimento lento e frenético, em retas e curvas, em idas e vindas, não necessariamente nessa ordem, mas numa incessante desordem, que se recria na ordem e no caos.

A estética é do conflito, onde os contrários se reconhecem e se constroem na contínua luta. As contradições assumem seu lugar na natureza e na história e ninguém mais toma dois banhos no mesmo rio.

A vida se rebela contra a monotonia sincrônica e não cessa na diacronia frustrada. A cada dia toma forma de movimentos absurdos, porém explicados pelo pensamento complexo de Edgar Morin.

E o tempo vai passando enquanto deixamos. O tempo não para e nada do que foi será do jeito que já foi um dia, se assim quisermos. O tempo é nosso e seus reflexos são coisas criadas pela nossa própria imagem. Não existe tempo livre, nem tempo aprisionado, O que existe é o conflito, a recriação, a desconstrução, a frustração, o descontrole.

Vivemos no nosso tempo, mas o tempo não vive a nossa vida. A vida cria os caminhos do tempo e esse tempo se recria na vida, que se recria no tempo, que se recria na vida…

O ano é uma metáfora do tempo. O dia é uma prisão inventada, cujas grades são as horas e os minutos do poder. Eles, os mais espertos, dominam o tempo e o colocam a seu serviço. Nós, os donos da força, construímos o tempo que se busca dominar. Um minuto desses, uma hora dessas, dominaremos o tempo criado para torná-lo tempo de vida, de esperança e de amor .

2022 será intenso !!

Deputado estadual Capitão Samuel