Cânion de Xingó entre Sergipe e Alagoas deve passar por inspeção, diz governo do estado

O governo de Sergipe informou que vai acionar o governo de Alagoas para que seja realizada, em parceria, uma inspeção no Cânion de Xingó, que fica na divisa entre os dois estados.

O secretário de estado do Turismo, Sales Neto, informou que há em curso um planejamento para que os governos de Sergipe e Alagoas possam integrar uma ação conjunta para fiscalizar os cânions do Xingó, que fica na região turística do município de Canindé de São Francisco.

Segundo Sales Neto, a meta é fazer um estudo preventivo envolvendo os dois governos, órgãos de segurança e universidades. “É importante ressaltar que as condições do Cânion de Xingó é totalmente diferente das do Capitólio em Minas Gerais. Nós não temos cachoeiras passando por cima do Cânion, não temos correntes de água e os índices de chuva de Sergipe e Alagoas são muito mais baixos do que os de Minas Gerais. Portanto, é uma questão de prevenção”, explicou.

Xingó

O Cânion de Xingó foi formado pela hidrelétrica entre os municípios Canindé do São Francisco (SE) e de Piranhas (AL). São 62 km² de espelho d’água e em alguns locais a profundidade chega a 170 metros.

Foto: Silvio Oliveira