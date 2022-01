Carro da Vacina percorrerá bairros com menos pessoas vacinadas a partir desta  segunda-feira

A partir desta segunda-feira (10), o ‘Carro da Vacina’, ação itinerante da Prefeitura de Aracaju, percorrerá os bairros com maior população que ainda não completou o esquema vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para ter acesso à dose do imunizante (D1, D2 ou dose de reforço), basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

O bairro Santa Maria será o primeiro contemplado nessa nova fase da vacinação itinerante. Entre os dias 10 e 14 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o carro da vacina percorrerá ruas, avenidas e travessas do bairro. São cerca de cinco mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose nessa localidade, onde a maior taxa de absenteísmo está nas idades de 18 a 29 anos (28%); 12 a 17 anos (26%); e de 30 a 39 anos (18%).

“Desde o mês passado, colocamos em prática essa estratégia da vacinação itinerante nos bairros da cidade, e paralelo a essa ação, mantemos a vacinação contra a covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde. Reforçamos a importância de se proteger contra o coronavírus, se vacinando e mantendo as medidas sanitárias, principalmente com uso da máscara e distanciamento social”, orienta a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Atualmente, em Aracaju, 521.470 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19, e 475.908 foram vacinadas com a segunda. Das 44 Unidades Básicas de Saúde que aplicam a D1, D2 e a dose de reforço, 40 funcionam das 8h às 16h e outras quatro ficam com a sala de vacina abertas até as 18h.

População vacinável

Estão aptas a receber a primeira dose as pessoas com idade a partir dos 12 anos, residentes em Aracaju. Para a segunda dose, as pessoas vacinadas com a CoronaVac recebem após o intervalo de 28 dias; e com a AstraZeneca, depois de cumprir o intervalo de 90 dias. Já as pessoas vacinadas com a Pfizer, recebem a D2 após o intervalo de 21 dias.

Para a dose de reforço, independente de qual imunizante recebido (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer ou Janssen), a pessoa deve contar o intervalo de quatro meses a partir da data da sua segunda dose ou dose única (Janssen).

Pessoas imunocomprometidas recebem a primeira dose de reforço 28 dias após ter recebido a segunda dose. Já a segunda dose de reforço dos imunocomprometidos é aplicada quatro meses após a data do primeiro reforço.

Confira por onde o carro da vacina irá passar no bairro Santa Maria:

Avenida Anchieta (fundo com o Rio Pitanga)

Travessa B

Travessa C

Rua Canal Santa Maria (com o Rio Pitanga)

Avenida Alexandre Alcino

Condomínio Veredas I, II e III

Condomínio Vivendas do Marivan

Rua Vinicius de Moraes

Rua Padre Pedro

Rua Airton Senna

Rua da Paz

Rua Brasil

Rua Maestro Tom Jobim

Rua Ana Lu

Rua São Luiz

Rua Projetada (Parque das Árvores)

Rua Projetada (Encantos do Sul)

Rua Ubatã

Avenida Tiradentes

Rua Nossa Senhora do Carmo

Rua São Jorge

Rua Santa Clara

Travessa F

Travessa Da Paz

Rua São Vicente

Avenida Anchieta

Rua Vitória

Rua Vale do Amanhecer

Travessa Rosa Azul

Rua B

Rua C

Rua D

Rua da Curva

Rua Nova Liberdade

Rua Agnaldo Dantas

Subida e Descida do Morro

Rua Nova Liberdade

Rua Residencial

Rua A8

Rua A9

Rua A10

Rua A11

Rua A12

Rua A13

Rua A14

Rua 37

Rua 38

Rua 39

Rua 44-1

Rua Brasil

Rua Contorno

Foto: Marcelle Cristinne