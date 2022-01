Cidadania – Emissão de CPF nos Correios aumenta durante a pandemia

Com presença em todos os municípios do Brasil, as agências dos Correios representam a opção mais rápida e prática para milhares de brasileiros que precisam do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Com a facilidade de obter o número do documento na hora do atendimento, cada vez mais cidadãos têm buscado esse serviço nas agências de todo o país, em especial durante a pandemia.

Os Correios registraram aumento na emissão do documento em momentos-chave para a população, a exemplo do cadastro para obtenção do auxílio emergencial, em 2020, e do início da vacinação de adolescentes, em 2021. A exigência do CPF para o cadastro de maiores de 12 anos fez com que muitos buscassem nos Correios a solução para sair com o documento na hora.

Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, a estatal registrou aumento de cerca de 20% na emissão de CPF, em relação à média mensal de 2020. Em Mato Grosso do Sul e São Paulo, o crescimento da procura pelo CPF nas agências dos Correios chegou a mais de 70% em agosto do ano passado, em comparação à média de 2020. O mesmo foi percebido em outros estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Piauí, Paraná e Minas Gerais.

“Com a facilidade de ter uma agência sempre por perto e a comodidade de sair com o número na hora, os Correios se posicionam como o local ideal para emitir o CPF. Durante a pandemia, mantivemos nosso atendimento aos cidadãos, seguindo todas as regras de segurança, o que permitiu a milhares de brasileiros emitir ou regularizar seu CPF”, destaca o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

Como tirar o CPF nos Correios

O serviço de emissão de CPF está disponível em todas as agências dos Correios. Para brasileiros com idade entre 18 e 69 anos, é necessário apresentar título de eleitor, alistamento eleitoral, protocolo de inscrição ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral.

Para menores de 18 anos, a solicitação do CPF deverá ser feita pelo representante legal, que pode ser pai ou mãe, tutor, curador ou responsável pela guarda judicial. Os documentos necessários são: carteira de identidade ou certidão de nascimento que comprove a naturalidade, a filiação e a data de nascimento do menor, tutelado ou curatelado; e documentos que atestem a tutela, curatela ou responsabilidade pela guarda de incapaz ou interdito.

A taxa para emissão do CPF é de R$ 7,00. Mais informações estão disponíveis no site dos Correios: https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/saiba-mais-emita-seu-cpf

Superintendência de Sergipe