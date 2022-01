Corpo de Bombeiros realizou 7.599 atendimentos em 2021

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou 7.599 atendimentos durante o ano de 2021. Os dados são do Centro de Suporte em Comunicação (CESC/Ciosp) e constam no balanço anual da instituição. Comparado ao ano de 2020, foram 351 ocorrências atendidas a mais, o que representa um crescimento de 4,84%. Desse total, 3.389 foram atendimentos de busca e salvamento, 1.293 incêndios (entre urbanos e em vegetação) e 1.173 feitos por guarda-vidas.

Um dos destaques nesse crescimento esse ano foram os atendimentos dos guarda-vidas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Foram 1.173 ocorrências atendidas durante o ano, incluindo atuações em afogamentos, atendimentos pré-hospitalares e prevenções, com orientações a banhistas que estavam em locais com risco nas praias. “Com o avanço da vacinação e uma maior sensação de segurança com relação à pandemia, tivemos um crescimento no número de pessoas nas praias”, afirmou o major Nasdton Couto, chefe do Centro de Suporte em Comunicação do CBMSE (CESC/Ciosp).

As ocorrências com maior número de atendimentos são de busca e salvamento. Foram 3.389 chamadas atendidas, entre elas 1.877 controles de inseto, 481 salvamentos de animais, 450 contenções de paciente psicossocial, 211 busca e salvamento de pessoa, 151 retiradas de anel e 70 atendimentos de corte de árvore que apresentavam risco de queda.

Ocorrências de orientação via Ciosp, quando o bombeiro consegue solucionar a ocorrência por telefone, também tiveram um número expressivo de atendimentos, com 1.345 chamadas. Foram registrados ainda 788 incêndios em vegetação, 505 incêndios urbanos, 224 atendimentos pré-hospitalares e 218 acidentes automobilísticos.

Fonte: CBM/SE