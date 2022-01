Curto circuito provoca princípio de incêndio em estabelecimento na Praia do Abais, em Estância

Um curto circuito em um medidor de energia ocorrido no inicio da noite deste domingo (09) provocou um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial localizado na orla da Praia do Abais, em Estância.

De acordo com informações da repórter Karina Liberal, um homem que passava pelo local no momento utilizou um extintor veicular e conseguiu apagar o fogo.

Já o proprietário do estabelecimento foi comunicado do ocorrido e aguarda a realização do trabalho de apuração feito pelos profissionais da Companhia Sul Sergipana de Energia Elétrica (SULGIPE) para saber o que teria provocado o curto circuito.

Com informações e foto do FACTUAL1 ( http://factual1.com.br/Noticia/Details/2450 )